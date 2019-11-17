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Kocaeli’de kayıp gencin cansız bedeni denizde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 17:25 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi sahilinde dün öğle saatlerinde kaybolan şahsın cansız bedeni, deniz dibinden jandarma dalgıç ekiplerince çıkarıldı.Olay, dün öğle saatlerinde Kandıra ilçesi Kefken Mahallesi Pembe Kayalar mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi sahilinde dün öğle saatlerinde kaybolan şahsın cansız bedeni, deniz dibinden jandarma dalgıç ekiplerince çıkarıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Kandıra ilçesi Kefken Mahallesi Pembe Kayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan epilepsi hastası Müslüm Hızal (30), arkadaşları ile birlikte sahile piknik yapmaya geldi. Arkadaşları piknik alışverişi yapmak için bölgeden ayrılırken, Müslüm Hızal ise ateşi yakmak için bölgede kaldı. Alışverişi tamamlayan arkadaşları sahile döndüklerinde Hızal’ı bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Önleme Merkezi ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün gece saatlerine kadar süren arama tarama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Bugün sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmaları akşam saatlerine kadar devam etti. 6 kilometrelik alanın taranmasının ardından ekipler denizde çalışma başlattı. Jandarma dalgıçları su altında yaptıkları çalışmalarda son görüldüğü yere yakın bir kayanın altında Hızal’ın cansız bedenine ulaştı. Hızal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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