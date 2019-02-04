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Kocaeli'de kayıp kadının öldürüldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 13:33 | Son Güncelleme

Cinayet zanlısı olarak tutuklanan kadının kardeşinin ifadesi üzerine, Gebze'de ormanlık alanda başlatılan arama çalışması kapsamında içinde kemik olan poşet bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan ablasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kardeşinin ifadesi üzerine, kadının cesedinin bulunması için Gebze'de ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

Çayırova'da 7 yıl önce kaybolan S.O'nun (34) cinayet zanlısı olarak tutuklanan kardeşi M.O'nun, emniyette suçunu itiraf ederek, çöp torbasına koyduğu cesedi Mollafenari Mahallesi Sefa Tepe mevkisindeki ormanlık alana bıraktığı yönünde ifade vermesi üzerine, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede keşif yaptı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, S.O'nun cesedinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sırasında çalıların arasında, içinde kemik olan poşet bulundu.

Bölgede, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

- Olay

Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan annesi S.O'nun (34) bulunması için bir televizyon programına katılan S.A. (17), annesinin en son dayısı M.O'nun (30) evinde görüldüğü iddiasıyla Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne ihbarda bulunmuş, çalışma başlatan polis ekipleri, S.O'nun kaybolduğu gün kardeşi M.O'nun evinde olduğunu tespit etmişti.

Ekipler, dün düzenlenen operasyonla cinayet şüphelisi M.O. ile babası H.O. ve eski eşi M.G'yi gözaltına almış, H.O. ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, Gebze Adliyesi'ne sevk edilen M.O. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

M.O'nun emniyetteki ifadesinde, olay gecesi kardeşi S.O'nun eve sarhoş geldiğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, bu sırada sertçe ittiği ablasının başını duvara çarpıp öldüğünü iddia ettiği, daha sonra bir süre evin arkasındaki derenin kenarında sakladığı ablasının cesedini, Gebze'de ormanlık alanda çalıların arasına bıraktığını söylediği öğrenilmişti.

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