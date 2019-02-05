Kocaeli'de kayıp kadının öldürüldüğü iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan ablasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kardeşinin ifadesi üzerine, kadının cesedinin bulunması için Gebze'de ormanlık alanda yapılan aramada bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Çayırova'da 7 yıl önce kaybolan S.O'nun (34) cinayet zanlısı olarak tutuklanan kardeşi M.O'nun, emniyette suçunu itiraf ederek, çöp torbasına koyduğu cesedi Mollafenari Mahallesi Sefa Tepe mevkisindeki ormanlık alana bıraktığı yönünde ifade vermesi üzerine cesedinin bulunması için yapılan arama çalışması tamamlandı.
Çalışmalar sırasında dün çalıların arasında poşet içinde bulunan kemikler, olay yeri incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Olay
Kocaeli'de, 7 yıl önce kaybolan annesi S.O'nun (34) bulunması için bir televizyon programına katılan S.A. (17), annesinin en son dayısı M.O'nun (30) evinde görüldüğü iddiasıyla Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne ihbarda bulunmuş, çalışma başlatan polis ekipleri, S.O'nun kaybolduğu gün kardeşi M.O'nun evinde olduğunu tespit etmişti.
Ekipler, düzenlenen operasyonla cinayet şüphelisi M.O. ile babası H.O. ve eski eşi M.G'yi gözaltına almış, H.O. ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken Gebze Adliyesi'ne sevk edilen M.O. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
M.O'nun emniyetteki ifadesinde, olay gecesi kardeşi S.O'nun eve sarhoş geldiğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, bu sırada sertçe ittiği ablasının başını duvara çarpıp öldüğünü iddia ettiği, daha sonra bir süre evin arkasındaki derenin kenarında sakladığı ablasının cesedini, Gebze'de ormanlık alanda çalıların arasına bıraktığını söylediği öğrenilmişti.
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!
Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...
İklim bilimcilerden korkutan açıklama
Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum