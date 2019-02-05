Kocaeli'de kayıp kadının öldürüldüğü iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan ablasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kardeşinin ifadesi üzerine, kadının cesedinin bulunması için Gebze'de ormanlık alanda yapılan aramada bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Çayırova'da 7 yıl önce kaybolan S.O'nun (34) cinayet zanlısı olarak tutuklanan kardeşi M.O'nun, emniyette suçunu itiraf ederek, çöp torbasına koyduğu cesedi Mollafenari Mahallesi Sefa Tepe mevkisindeki ormanlık alana bıraktığı yönünde ifade vermesi üzerine cesedinin bulunması için yapılan arama çalışması tamamlandı.

Çalışmalar sırasında dün çalıların arasında poşet içinde bulunan kemikler, olay yeri incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Olay

Kocaeli'de, 7 yıl önce kaybolan annesi S.O'nun (34) bulunması için bir televizyon programına katılan S.A. (17), annesinin en son dayısı M.O'nun (30) evinde görüldüğü iddiasıyla Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne ihbarda bulunmuş, çalışma başlatan polis ekipleri, S.O'nun kaybolduğu gün kardeşi M.O'nun evinde olduğunu tespit etmişti.