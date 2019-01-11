HABER

Kocaeli'de kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

Başiskele ilçesinde akaryakıt tankerinin kontrolden çıkarak otomotiv bayisinin önündeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akaryakıt tankerinin kontrolden çıkarak otomotiv bayisinin önündeki araçlara çarpması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolundan İzmit yönünde seyreden Dağıstan Bozdağ idaresindeki 35 KD 5087 plakalı boş akaryakıt tankeri, Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde devam eden alt geçit inşaatı nedeniyle kapatılan yolda, kontrolden çıktı.

Tanker, yolun kenarındaki bir otomotiv bayisinin önünde park halinde olan ikinci el araçlara çarparak durabildi. Kazada, bayiye ait 3 araçta ve tankerde hasar oluştu.

Otomotiv bayisinin sahibi Nazım Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, tankerin hızlı geldiğini ileri sürerek, "Kaygan zemin ile yolda uyarı levhası ve dubaların olmaması sebebiyle kaza oluştu. Yol çalışması nedeniyle bunlar hep yaşanıyor burada. Bununla ilgili arkadaşların yardımcı olmasını istiyoruz. 3 aracımız ile iş yerimizde hasar oluştu. Cana gelmedi, ona şükrediyoruz." şeklinde konuştu.

Kazaya neden olan tanker, olay yerinden kaldırılırken hasar gören araçlar da servise çekildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, tankerin yan yola geçerken kontrolden çıkması, kayarak otomotiv bayisinin önündeki araçlara çarpması yer alıyor.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Bahçesine kardan otomobil yaptıBahçesine kardan otomobil yaptı
Tribünler bu kez maç için değil, kura çekimi için dolduTribünler bu kez maç için değil, kura çekimi için doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başiskele güvenlik kamerası kaza anı Kocaeli trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

Şanlıurfa'da 9 aylık işe 44 bin başvuru

Tribünler bu kez maç için değil, kura çekimi için doldu

Okulun bodrumunda skandal olay! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Türkiye'de 2018 yılında en çok dolar ve soyağacı arandı

Türkiye'de 2018 yılında en çok bunlar arandı

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü!

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.