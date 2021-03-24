Kocaeli’de kaza yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ve eşi İstanbul’a götürüldü

AK Parti Olağan Kongresi’nden dönerken Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde kaza yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve eşi Salih Döğücü, Kocaeli’deki tedavilerinin ardından İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’da düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi’nden dönen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve eşi Salih Döğücü’nün içinde bulunduğu otomobil, kar yağışının etkili olduğu yolda bariyerlere çarptı. Kazada Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, eşi Salih Döğücü ve aracı kullanan sürücü Yunus Aksu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başkan Şeyma Döğücü, eşi Salih Döğücü ve Yunus Aksu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından Başkan Döğücü ile eşi Salih Döğücü, İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Döğücü ve eşinin 24 saat gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Sürücü Yunus Aksu ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

