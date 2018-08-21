Kocaeli'de kendini yaralayan acemi kasap sayısı 616'ya çıktı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, kurbanlıklarını kendileri kesmek isterken yaralanan 616 kişi hastanelerde tedavi gördü.
Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını kendileri kesmek isterken yaralananlar hastanelere akın etti. Bıçakla kollarını, ellerini ve bacaklarını kesen, hayvanları yatırmaya çalışırken vücutlarında ezilmeler ve kırıklar olan kişiler hastanelerde tedavi altına alındı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 10 hastanede, kurban keserken yaralanan 616 kişinin tedavilerinin yapıldığı belirtildi. Yaralıların büyük çoğunluğu tedavilinin ardından taburcu edildi.
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