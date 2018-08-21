HABER

Kocaeli'de kendini yaralayan acemi kasap sayısı 616'ya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 18:37 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, kurbanlıklarını kendileri kesmek isterken yaralanan 616 kişi hastanelerde tedavi gördü.

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, kurbanlıklarını kendileri kesmek isterken yaralanan 616 kişi hastanelerde tedavi gördü.
Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını kendileri kesmek isterken yaralananlar hastanelere akın etti. Bıçakla kollarını, ellerini ve bacaklarını kesen, hayvanları yatırmaya çalışırken vücutlarında ezilmeler ve kırıklar olan kişiler hastanelerde tedavi altına alındı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 10 hastanede, kurban keserken yaralanan 616 kişinin tedavilerinin yapıldığı belirtildi. Yaralıların büyük çoğunluğu tedavilinin ardından taburcu edildi.

PARTNERKendini bantla sardı, sonuç şaşırttıKendini bantla sardı, sonuç şaşırttı
ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!
TEM'de intihar girişimiTEM'de intihar girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

TEM'de intihar girişimi

TEM'de intihar girişimi

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Tunceli’de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tunceli’de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.