Kocaeli'de kimyasal yüklü tanker devrildi; sürücü yaralandı

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sanayi sektöründe kullanılan 'Strene Monemer' isimli kimyasal madde yüklü tanker bir fabrikanın bahçesine devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve itfaiye ekipleri, tankere köpük sıkarak çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaza, Başiskele ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Göksel Er yönetimindeki sanayi sektöründe kullanılan 'Strene Monemer' isimli kimyasal madde yüklü tanker kontrolden çıkarak bir kimyasal ürünler üreten fabrikanın bahçesine devrildi. Kazayı gören fabrika çalışanları 112 Acil ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Göksel Er'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza sonrası olay yerine Kocaeli AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu ulaşıma kapatıp, tankere su sıkarak önlem aldı.Daha sonra tanker çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınarak Gölcük Sanayi Sitesi'ne götürüldü. Polis soruşturma başlattı.
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