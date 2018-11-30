Kocaeli'de kırtasiyecilik yapan kişi intihar etti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kırtasiyecilik yapan Zeynel Yiğit (55), iş yerinde kendini iple asarak intihar etti.

Körfez Hereke Agah Ateş Mahallesi'nde oturan ve aynı mahallede 6 yıldır kırtasiyecilik yapan 2 çocuk babası Zeynel Yiğit, akşam saatlerinde iş yerinde kimsenin olmadığı sırada kendini iple astı. İş yerine gelen yakınları Zeynel Yiğit'i ipe asılı halde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zeynel Yiğit'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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