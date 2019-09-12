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Kocaeli’de kız kavgasında kan aktı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 00:12 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Hasan Gemici Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Hasan Gemici Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert Karaman (19), kız meselesi yüzünden daha önce de tartıştığı F.Ö. ile sokak üzerinde bulunan boş arsada buluştu. Arsada F.Ö. ile Karaman arasında çıkan tartışma kısa süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.Ö., cebinden çıkarttığı bıçak ile Karaman’ı karnından ve göğsünden bıçakladı. Karaman kanlar içinde kalırken, F.Ö. olay yerinden kaçtı.

Kavga sırasında olay yerine geldikleri iddia edilen Karaman’ın yakınları, genci kanlar içinde görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaman, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karaman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karaman’ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, polis ekipleri kayıplara karışan F.Ö.’yü yakalamak için inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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