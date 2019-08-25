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Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 17:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’de bir araya gelen vatandaşlar, Emine Bulut’un eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde katledilmesini protesto etti.Kırıkkale’de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut için Kocaeli’de bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadın cinayetlerini protesto etti.

Kocaeli’de bir araya gelen vatandaşlar, Emine Bulut’un eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde katledilmesini protesto etti.
Kırıkkale’de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut için Kocaeli’de bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadın cinayetlerini protesto etti. İzmit ilçesinde Yürüyüş Yolu’nda bir araya gelen yüzden fazla vatandaş, “Ölmek istemiyorum” sloganları attı. Grup adına konuşan Kadın Meclisleri üyesi Neslihan Algan, kadın cinayetlerinin son bulacağı güne kadar mücadele edeceklerini ifade ederek, “Kadın cinayetleri önlenebilir. Kadın cinayetleri, kadınların her gün yaşadıkları şiddete yönelik İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Koruma Kanunu’na, kadınların nafaka hakkının, kadınların boşanmasının zorlaştırılması, toplamsal eşitliğin ortadan kaldırılmaya çalışılması kadın düşmanı politikaların sonucudur” dedi.
Algan, “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin bir şekilde uygulanmalıdır. İstanbul Sözleşmesi’nin sunduğu şiddeti önleme, şiddetten koruma, etkin kovuşturma, kadınları güçlendiren politika hükümlülükleri yerine getirilmelidir. Nasıl ki Özgecan’ın öldürülmesi kadınların mücadelesi için bir dönüm noktası oldu ise Emine’nin öldürülmesi de kadın cinayetlerinin sonlandırılmasında bir dönüm noktası olsun. Mücadelemizle öldürülen tüm kadınlarımızın hesabını soracağız” diye konuştu.
Yapılan basın açıklamasının ardından yürümek isteyen gruba yürüyüş izinleri olmadığı için polis ekiplerince izin verilmedi. İzin verilmemesi üzerine grup, oturarak alkış ve sloganlarla yaşanan kadın cinayetlerini protesto etti. “Ölmek istemiyorum”, “Anne ölme”, “Baba annemi öldürme” sloganları atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi

Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi
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