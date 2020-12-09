Kocaeli’de konteynerde sahte plaka basanlara operasyon: 2 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir konteyner içinde sahte plaka basarak piyasaya süren 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Gebze’de sahte plaka basıldığı bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında sahte plakaların basıldığı tespit edilen Gebze Denizli Mahallesi’ndeki konteynere operasyon düzenlendi. Operasyonda konteyner içinde yapılan aramalarda 1 adet plaka basma makinesi, 1 adet soğuk damga makinesi, 1 adet plaka boyama makinesi, 2 adet plaka kalıbı, 528 adet plaka basımında kullanılan harf ve rakam kalıpları, 24 adet basılmış plaka ve çok sayıda piyasaya sürülmek üzere basıma hazır plaka, 108 adet plaka kurutma kartonu ile 23 litre plaka boyası ele geçirildi.

Konteynerde soğuk damga mühürlü sahte araç plakası basılarak piyasaya sürüldüğü tespit edilen S.K. ve C.Ç isimli iki şahıs ise gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü.



