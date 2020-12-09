HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de konteynerde sahte plaka basanlara operasyon: 2 gözaltı

Kocaeli’de konteynerde sahte plaka basanlara operasyon: 2 gözaltı

09.12.2020 13:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kocaeli’de konteynerde sahte plaka basanlara operasyon: 2 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir konteyner içinde sahte plaka basarak piyasaya süren 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Gebze’de sahte plaka basıldığı bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir konteyner içinde sahte plaka basarak piyasaya süren 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Gebze’de sahte plaka basıldığı bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında sahte plakaların basıldığı tespit edilen Gebze Denizli Mahallesi’ndeki konteynere operasyon düzenlendi. Operasyonda konteyner içinde yapılan aramalarda 1 adet plaka basma makinesi, 1 adet soğuk damga makinesi, 1 adet plaka boyama makinesi, 2 adet plaka kalıbı, 528 adet plaka basımında kullanılan harf ve rakam kalıpları, 24 adet basılmış plaka ve çok sayıda piyasaya sürülmek üzere basıma hazır plaka, 108 adet plaka kurutma kartonu ile 23 litre plaka boyası ele geçirildi.
Konteynerde soğuk damga mühürlü sahte araç plakası basılarak piyasaya sürüldüğü tespit edilen S.K. ve C.Ç isimli iki şahıs ise gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kocaeli’de konteynerde sahte plaka basanlara operasyon: 2 gözaltı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Günlük kiralık evde dehşetGünlük kiralık evde dehşet
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Ankara'dan kahreden haber! 1 yaşındaki Sudenaz yanarak hayatını kaybetti

Ankara'dan kahreden haber!

Alibeyköy Barajı'nda korkutan görüntü! Son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul'da korkutan görüntü! 10 yıldır böylesi görülmedi

KKTC'de yeni hükümet kuruldu

KKTC'de yeni hükümet kuruldu

Hatay’da yol kenarında ceset bulundu

Hatay’da yol kenarında ceset bulundu

Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor

Koronavirüs aşısı ne zaman korumaya başlıyor?

Esenyurt'ta günlük kiralık dairede kardeş cinayeti

Günlük kiralık evde dehşet

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.