Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak demir korkulukları parçaladığı köprüden dere yatağına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada yoldan geçen bir vatandaş ise yaralıların yağan yağmurdan ıslanmaması için şemsiye ile dakikalarca başlarında bekledi.

Kaza 09.40 sıralarında Kartepe Uzuntarla Sultan Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre Süheyla Ö. idaresindeki 16 BDN 48 plakalı otomobil, Uzuntarla Firuze Caddesi’nden D-100 istikametine halinde gittiği sırada Sultan Beyazıt Caddesi kesişimindeki kavşakta kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, köprü korkuluklarını parçalayarak dere yatağına uçtu. Köprüden uçan araçtaki Sultan Ö., eşi Erdal Ö. ve Ertan Ö. araçta sıkışarak yaralandı.

Yaralılar ıslanmasın diye şemsiye ile dakikalarca başında bekledi

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince dere yatağı içindeki araçtan kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş ise yağan yağmurdan yaralıların ıslanmaması için şemsiyesini açarak sağlık ekiplerinin müdahalesi bitene kadar yaralıların başında bekledi.

3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıların ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Dere yatağındaki araç çekici ile kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

