HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de kontrolden çıkan tır durağı parçalayarak servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’de kontrolden çıkan tır durağı parçalayarak servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

16.12.2020 09:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan tır yolcu dolu durağa dalarak farika işçilerini bekleyen servis minibüsün çarptı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan tır yolcu dolu durağa dalarak farika işçilerini bekleyen servis minibüsün çarptı. Duraktakilerin son anda kaçarak kurtulduğu kazada servis içindeki 1 kişi yaralandı.
Kaza sabah 08.10 sıralarında Dilovası D-100 Karayolu Eynerce kavşağı mevki’i İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamza Çelik(67) adlı sürücüsü idaresindeki Mercedes marka tır, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yolcu dolu durağa daldı. Durağı parçalayan araç, durakta bekleyen Peugeot marka 41P 0453 plakalı Ş.A. idaresindeki işçi servisine çarparak durabildi. Durakta bekleyenler, tırı erken fark ederek kaçması sonucu yara almadan kurtulurken, tırın çarptığı servis aracındaki 1 kişi ise yaralandı.
Duraktan kaçarak şoka giren vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan tır çekici ile yoldan kaldırılırken, yara almadan kurtulan sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Öte yandan tırın çarptığı servis sürücüsü ise Dilovası’nda yol kenarındaki durakları hatalı parklanma yüzünden kullanamadıklarını, yol üzerinden yolcu almak zorunda kaldıkları için canlarını tehlikeye attıklarını söyleyerek, sorunun çözümü için önlem alınmasını talep ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Fakirlik yardımı veren kurumlar!Fakirlik yardımı veren kurumlar!
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!

5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Necmi İlhan açıkladı: İki daireyi halıyla birleştirip halay çekerek virüs bulaştırmışlar

Necmi İlhan açıkladı: İki daireyi halıyla birleştirip halay çekerek virüs bulaştırmışlar

Yargıtay'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika kararı

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili flaş gelişme

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüse karşı kısıtlamalar işe yaradı mı? Rahatlama için tarih verildi

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Rahatlama için tarih verildi

Türk mühendisten koronavirüs ile ilgili çarpıcı iddia

Tüm bildiklerinizi unutun: Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.