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Kocaeli’de korona virüs kurallarına uymayan binlerce kişiye ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 47 kişiye idari işlem yapılırken, 16 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 47 kişiye idari işlem yapılırken, 16 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca kurallara uymayan bin 517 kişiye cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda son bir haftada yapılan denetimlerde zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde yasağı ihlal eden 47 kişiye idari, 16 kişiye ise adli işlem uygulandı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 97 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden bin 420 kişiye de idari işlem yapıldı. İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 27 kişi zorunlu olmak üzere toplamda 152 kişi yurtlarda izolasyona alındı.
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce yapılan denetimlerde toplam 34 bin 119 iş yeri denetlenirken 455 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldı. Güvenlik ekiplerince yapılan denetimlerde 185 bin 2 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 486 şahıs yakalandı.

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