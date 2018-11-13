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Kocaeli'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca 14-18 Kasım tarihlerinde "Minik Bulut Minnak", "İlerleme" ve "Oyalananlar" ve "Güzel ile Çirkinin Müzikali" adlı oyunlar sahnelenecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 14-18 Kasım tarihlerinde 4 oyunu seyirciyle buluşturacak.

Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de yarın saat 11.00 ve 13.00'te çocuklar için sahnelenecek.

Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bir bulut olan "Minnak"ın küresel ısınmayla mücadelesi anlatılıyor.

- "Oyalananlar"

Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar" adlı oyun, yarın saat 20.00'de SDKM Oyun Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.

- "İlerleme"

Matei Visniec'in yazıp Bilge Emin'in yönettiği "İlerleme" adlı oyunda, Ahsen Gül Ever, Başar Alemdar, Cemal Aldıç, Erdem Irmak, Nuri Karadeniz, Seçil Mutlu Oğuz ve Serhat Güzel rol alıyor.

Bosna savaşının ardından terk etmek zorunda kaldıkları evlerine büyük bir acıyla dönen ailenin dramını anlatan oyun, 15 Kasım Perşembe ve 16 Kasım Cuma günleri saat 20.00'de, 17 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'sinde izlenebilecek.

- "Güzel ile Çirkinin Müzikali"

Marie de Beaumont tarafından yazılan "Güzel ile Çirkinin Müzikali" adlı oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini Ersin Ayhan üstlendi.

Sahne arkasındaki kadronun yanı sıra 10 oyuncunun rol aldığı oyun, "Uykudan Önce Tiyatro" projesiyle sahnelenecek.

SDKM Büyük Sahne'de 18 Kasım Pazar günü saat 14.00'te izleyiciyle buluşacak oyunda, söz ve müzikleri Gürkan Çakıcı'ya ait 23 şarkı yer alacak.

Sadece çocukların değil, büyüklerin de izlemesi gerektiği belirtilen oyunun konusu ise şöyle:

"Büyük ve güzel bir şatoda yaşayan, yakışıklılığıyla övünen kendini beğenmiş prens, yapılan bir büyü sonrası korkunç bir canavara dönüşürken, sarayda yaşayanlar da büyünün etkisi altında kalırlar. Prens sevmeyi ve sevilmeyi öğrendiği zaman büyü bozulacaktır. Aksi halde ömrünün sonuna kadar korkunç bir canavar olarak yaşamak zorunda kalacak olan 'Çirkin', giderek bu gerçeği kabullenmeye başlar, ta ki karşısına 'Güzel' çıkana dek…"

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Kocaeli Kültür Sanat şehir tiyatroları

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