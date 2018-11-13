Kocaeli'de kültür sanat

Bosna savaşının ardından terk etmek zorunda kaldıkları evlerine büyük bir acıyla dönen ailenin dramını anlatan oyun, 15 Kasım Perşembe ve 16 Kasım Cuma günleri saat 20.00'de, 17 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'sinde izlenebilecek.

Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.

- "Güzel ile Çirkinin Müzikali"

Marie de Beaumont tarafından yazılan "Güzel ile Çirkinin Müzikali" adlı oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini Ersin Ayhan üstlendi.

Sahne arkasındaki kadronun yanı sıra 10 oyuncunun rol aldığı oyun, "Uykudan Önce Tiyatro" projesiyle sahnelenecek.

SDKM Büyük Sahne'de 18 Kasım Pazar günü saat 14.00'te izleyiciyle buluşacak oyunda, söz ve müzikleri Gürkan Çakıcı'ya ait 23 şarkı yer alacak.

Sadece çocukların değil, büyüklerin de izlemesi gerektiği belirtilen oyunun konusu ise şöyle:

"Büyük ve güzel bir şatoda yaşayan, yakışıklılığıyla övünen kendini beğenmiş prens, yapılan bir büyü sonrası korkunç bir canavara dönüşürken, sarayda yaşayanlar da büyünün etkisi altında kalırlar. Prens sevmeyi ve sevilmeyi öğrendiği zaman büyü bozulacaktır. Aksi halde ömrünün sonuna kadar korkunç bir canavar olarak yaşamak zorunda kalacak olan 'Çirkin', giderek bu gerçeği kabullenmeye başlar, ta ki karşısına 'Güzel' çıkana dek…"

