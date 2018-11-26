Kocaeli'de kültür-sanat

Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont tarafından yazılan "Güzel ile Çirkinin Müzikali"nin uyarlamasını ve yönetmenliğini Ersin Ayhan üstlendi.

Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bir bulut olan "Minnak"ın küresel ısınmayla mücadelesi anlatılıyor.

Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", 9, 12, 16, 19, 23, 26 ve 30 Aralık'ta Büyük Sahne'de çocuklar için sahnelenecek.

Bosna Savaşı'nın ardından terk etmek zorunda kaldıkları evlerine büyük bir acıyla dönen ailenin dramını anlatan oyun, 9 Aralık'ta Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde, 27, 28 ve 29 Aralık'ta SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

Ayrıca, SDKM Büyük Sahne'de 6, 7 ve 8 Aralık'ta "Fareler ve İnsanlar", 13, 14 ve 15 Aralık'ta "Keşanlı Ali Destanı", 20, 21 ve 22 Aralık'ta "Asalet Kumkuması" adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.

SDKM Oda Tiyatrosu'nda ise 12 Aralık'ta "İyi Geceler Anne", 19 ve 26 Aralık'ta "Kurdela ya da Artı Sonsuz" adlı oyunlar izlenebilecek.

Öte yandan, Erdoğan Hasan Cengiz'in yazıp yönettiği "Hayal Perdesi" isimli çocuk oyunu, 11 Aralık'ta SDKM Tatbikat Sahnesi'nde sahnelenecek.

SDKM Tatbikat Sahnesi'nde ayrıca 3, 17 ve 24 Aralık'ta ücretsiz olarak Okuma Tiyatrosu etkinliği de gerçekleştirilecek.

Oktay Rifat'ın "Yağmur Sıkıntısı" isimli eserini seyirciyle buluşturacak olan Okuma Tiyatrosu etkinliği, eski ve yeni tiyatro metinlerinin tekrar hatırlatmak veya tanıtmak amacıyla ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Eser, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın usta oyuncuları tarafından okunacak.

