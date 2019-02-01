Kocaeli'de kültür-sanat

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, 5-10 Şubat tarihleri arasında 6 oyun seyirciyle buluşacak.
Erdoğan Hasan Cengiz'in yazıp yönettiği "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor" adlı oyun, 5 Şubat Salı günü saat 11.00 ve 14.00'te, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Oda Tiyatrosu'nda izlenebilecek.
Oyunun konusu şöyle:
"Hacivat Karagöz'den kendine bir iş bulmasını ister, bunun üzerine Karagöz, kendine odunculuk işini uygun görür ve ormana ağaçları kesmek için yola çıkar. Hacivat, Karagöz'ün bilinçsizce doğaya zarar vermesine mani olmak ister, fakat engel olamaz. Hacivat, mahalle esnafı ve çocuklar ile anlaşarak, Karagöz'e kurmaca bir oyun oynar. Karagöz, hatasını anlayarak, ormanların ve ağaçların canlıların yaşamındaki önemini kavrar."
- "Minik Bulut Minnak"
Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", SDKM Büyük Sahne'de 6 Şubat Çarşamba günü, saat 11.00 ve 13.00'te çocuklar için sahnelenecek.
Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bir bulut olan "Minnak"ın, küresel ısınmayla mücadelesi anlatılıyor.
- "Kurdele ya da Artı Sonsuz"
Sanatçı Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği, çok farklı bir reji anlayışıyla tek başına sahnelediği "Kurdele ya da Artı Sonsuz" adlı oyun, SDKM Oda Tiyatrosu'nda 6 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.
Oyun, iki kadının şiddet olgusunun zaman zaman çevresinde, zaman zaman tam merkezinde dolaşan yaşantılarını konu alıyor.
- "Oyalananlar"
Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar" adlı oyun ise 7 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de, 8 Şubat Cuma günü saat 20.00'de, 9 Şubat Cumartesi günü ise saat 15.00'te ve saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.
Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.
- "Güzel ile Çirkinin Müzikali"
Marie de Beaumont tarafından yazılan "Güzel ile Çirkinin Müzikali" adlı oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini Ersin Ayhan üstlendi.
Sahne arkasındaki kadronun yanı sıra 10 oyuncunun rol aldığı oyun, "Uykudan Önce Tiyatro" projesiyle izleyici karşısına çıkacak.
SDKM Büyük Sahne'de 10 Şubat Pazar günü saat 14.00'te izleyiciyle buluşacak oyunda, söz ve müzikleri Gürkan Çakıcı'ya ait 23 şarkı yer alacak.
Sadece çocukların değil, büyüklerin de izlemesi gerektiği belirtilen oyunun konusu ise şöyle:
"Büyük ve güzel bir şatoda yaşayan, yakışıklılığıyla övünen kendini beğenmiş prens, yapılan bir büyü sonrası korkunç bir canavara dönüşürken, sarayda yaşayanlar da büyünün etkisi altında kalırlar. Prens sevmeyi ve sevilmeyi öğrendiği zaman büyü bozulacaktır. Aksi halde ömrünün sonuna kadar korkunç bir canavar olarak yaşamak zorunda kalacak olan 'Çirkin', giderek bu gerçeği kabullenmeye başlar ta ki karşısına 'Güzel' çıkana dek…"
- "Asalet Kumkuması"
Pervin Atamert tarafından, Moliere'in "Kibarlık Budalası" isimli oyunundan uyarlanan, Ali Düşenkalkar'ın yönettiği "Asalet Kumkuması" adlı oyunda, Aydın Sigalı, Çağrı Mengüç, Emel Pala, Emre Işık, Erdoğan Cengiz, Fatih Sevdi, İrem Kahyaoğlu, Ozan Şahin ve Senem Akman izleyici karşısına çıkıyor.
Eser, insanlığın eskiden beri var olan, gülünç hallerini ve inanın kendisiyle yüzleşmesini anlatıyor.
Oyun, 10 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.
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