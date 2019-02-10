Kocaeli'de kültür-sanat

"Büyük ve güzel bir şatoda yaşayan, yakışıklılığıyla övünen kendini beğenmiş prens, yapılan bir büyü sonrası korkunç bir canavara dönüşürken, sarayda yaşayanlar da büyünün etkisi altında kalır. Prens sevmeyi ve sevilmeyi öğrendiği zaman büyü bozulacaktır. Aksi halde ömrünün sonuna kadar korkunç bir canavar olarak yaşamak zorunda kalacak olan 'Çirkin', giderek bu gerçeği kabullenmeye başlar ta ki karşısına 'Güzel' çıkana dek."

Sadece çocukların değil, büyüklerin de izlemesi gerektiği belirtilen oyunun konusu ise şöyle:

Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de 13 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 ve 13.00'te, 17 Şubat Pazar günü saat 14.00'de, 20 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 ve 13.00'te izleyiciyle buluşacak oyunda, söz ve müzikleri Gürkan Çakıcı'ya ait 23 şarkı yer alacak.

Marie de Beaumont tarafından yazılan "Güzel ile Çirkinin Müzikali" oyununun uyarlamasını ve yönetmenliğini Ersin Ayhan üstlendi.

"Hayatlarını kazanabilmek için sürekli çiftliklerde çalışan iki yakın arkadaş George ve Lennie'nin hayali, bir çiftliğe sahip olabilmek ve kendi yaşamlarını kurmaktır. Yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken aniden gelişen bir olay, onları bu durumdan mahrum bırakır."

SDKM Büyük Sahne'de 14 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de, 15 Şubat Cuma günü saat 20.00'de, 16 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te ve 20.00'de seyirciyle buluşacak oyunun konusu ise şöyle:

John Steinbeck'in yazdığı "Fareler ve İnsanlar" oyununun çevirisini Zeynep Avcı, yönetmenliğini ise Aydın Sigalı yaptı.

Seda Güven Şahin ve Ahsen Gül Ever'in rol aldığı oyun, "Jessie" ve birlikte yaşadığı annesi "Thelma"nın, beraber geçirdikleri son geceyi anlatıyor.

Marsha Norman'ın yazdığı, Serhat Güzel'in yönettiği ve çevirmenliğini Yıldırım Türker'in yaptığı "İyi Geceler Anne" oyunu, 13 Şubat Çarşamba saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Erdoğan Hasan Cengiz'in yazıp yönettiği "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor" oyunu, 19 Şubat Salı günü saat 14.00'te Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde izlenebilecek.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Hacivat, Karagöz'den kendine bir iş bulmasını ister. Bunun üzerine Karagöz, kendine odunculuk işini uygun görür ve ormana ağaçları kesmek için yola çıkar. Hacivat, Karagöz'ün bilinçsizce doğaya zarar vermesine mani olmak ister fakat engel olamaz. Hacivat, mahalle esnafı ve çocuklarla anlaşarak, Karagöz'e kurmaca bir oyun oynar. Karagöz, hatasını anlayarak ormanların ve ağaçların canlıların yaşamındaki önemini kavrar."

- "Oyalananlar"

Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar" oyunu ise 20 Şubat Çarşamba saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.

