Kocaeli'de kültür-sanat

İlk kez 1964'te sahnelenen ve aradan yıllar geçmesine rağmen Türk tiyatrosunun temel taşlarından biri olma özelliğini yitirmeyen oyunun yönetmenliğini Nurullah Tuncer yapıyor.

Oyun 18 Nisan saat 20.00, 19 Nisan saat 20.00, 20 Nisan ise saat 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

Oyununun konusu özetle şöyle:

"Sineklidağ, büyük bir şehirde yoksul insanların yaşadığı büyük bir gecekondu mahallesidir. Ali de Sineklidağ'da oturur. Aynı mahallede birlikte büyüdüğü Zilha'yı sevmektedir fakat Zilha'nın dayısı Çamur İhsan, mahallenin belalısıdır. Haraç toplar, herkesin korktuğu, en sevilmeyen adamdır. Bir gün Zilha'nın amcası öldürülür ve suçu Ali'nin üzerine atarlar. Ali, bir türlü suçsuzluğunu ispat edemez. Aksine mahalleli tarafından takdir edilir. Katil olmadığını, suçsuz olduğunu anlatamayan Ali, hapishanedeki yaşadığı olaylarla iyice meşhur olur ve en sonunda hakkında çıkarılan ünden faydalanmak zorunda kalır. O artık halk kahramanı olarak görülmeye başlanmıştır bile."

