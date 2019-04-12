Kocaeli'de kültür-sanat

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, nisan ayının üçüncü haftasında 3 oyun seyirciyle buluşacak.
Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak" 14 Nisan saat 14.00'te Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de, 16 Nisan saat 14.00'te Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde, 17 Nisan saat 11.00 ve 13.00'te SDKM Büyük Sahne'de, 21 Nisan Pazar saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de çocuklar için sahnelenecek.
Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bulut "Minnak"ın, küresel ısınmayla mücadelesi anlatılıyor.
- "Oyalananlar"
Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar" adlı oyun, 17 Nisan Çarşamba saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.
Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.
- "Keşanlı Ali Destanı"
Haldun Taner'in yazdığı ve epik tiyatronun önemli örneklerinden biri kabul edilen Keşanlı Ali Destanı'nda, asıl kadronun yanı sıra 43 oyuncu rol alıyor.
İlk kez 1964'te sahnelenen ve aradan yıllar geçmesine rağmen Türk tiyatrosunun temel taşlarından biri olma özelliğini yitirmeyen oyunun yönetmenliğini Nurullah Tuncer yapıyor.
Oyun 18 Nisan saat 20.00, 19 Nisan saat 20.00, 20 Nisan ise saat 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.
Oyununun konusu özetle şöyle:
"Sineklidağ, büyük bir şehirde yoksul insanların yaşadığı büyük bir gecekondu mahallesidir. Ali de Sineklidağ'da oturur. Aynı mahallede birlikte büyüdüğü Zilha'yı sevmektedir fakat Zilha'nın dayısı Çamur İhsan, mahallenin belalısıdır. Haraç toplar, herkesin korktuğu, en sevilmeyen adamdır. Bir gün Zilha'nın amcası öldürülür ve suçu Ali'nin üzerine atarlar. Ali, bir türlü suçsuzluğunu ispat edemez. Aksine mahalleli tarafından takdir edilir. Katil olmadığını, suçsuz olduğunu anlatamayan Ali, hapishanedeki yaşadığı olaylarla iyice meşhur olur ve en sonunda hakkında çıkarılan ünden faydalanmak zorunda kalır. O artık halk kahramanı olarak görülmeye başlanmıştır bile."
Okuyucu Yorumları 0 yorum