Kocaeli'de kültür-sanat

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, nisan ayının son haftasında 5 oyun seyirciyle buluşacak.
Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de 24 Nisan Çarşamba günü saat 11.00 ve 13.00'te çocuklar için sahnelenecek.
Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bulut "Minnak"ın, küresel ısınmayla mücadelesi anlatılıyor.
- "Kurdele ya da Artı Sonsuz"
Sanatçı Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği, çok farklı bir reji anlayışıyla tek başına sahnelediği "Kurdele ya da Artı Sonsuz" adlı oyun, SDKM Oda Tiyatrosu'nda 24 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.
Oyun, iki kadının şiddet olgusunun zaman zaman çevresinde, zaman zaman tam merkezinde dolaşan yaşantılarını konu alıyor.
- "Fareler ve İnsanlar"
John Steinbeck'in yazdığı "Fareler ve İnsanlar" oyununun çevirisini Zeynep Avcı, yönetmenliğini ise Aydın Sigalı yaptı.
SDKM Büyük Sahne'de 25 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de, 26 Nisan Cuma günü saat 20.00'de, 27 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te ve 20.00'de seyirciyle buluşacak oyunun konusu ise şöyle:
"Hayatlarını kazanabilmek için sürekli çiftliklerde çalışan iki yakın arkadaş George ve Lennie'nin hayali, bir çiftliğe sahip olabilmek ve kendi yaşamlarını kurmaktır. Yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken aniden gelişen bir olay, onları bu durumdan mahrum bırakır."
- "Güzel ile Çirkinin Müzikali"
Marie de Beaumont tarafından yazılan "Güzel ile Çirkinin Müzikali" oyununun uyarlamasını ve yönetmenliğini Ersin Ayhan üstlendi.
Sahne arkasındaki kadronun yanı sıra 10 oyuncunun rol aldığı eser, "Uykudan Önce Tiyatro" projesiyle izleyici karşısına çıkacak.
SDKM Büyük Sahne'de 28 Nisan Pazar günü saat 14.00'te izleyiciyle buluşacak oyunda, söz ve müzikleri Gürkan Çakıcı'ya ait 23 şarkı yer alacak.
Sadece çocukların değil, büyüklerin de izlemesi gerektiği belirtilen oyunun konusu ise şöyle:
"Büyük ve güzel bir şatoda yaşayan, yakışıklılığıyla övünen kendini beğenmiş prens, yapılan bir büyü sonrası korkunç bir canavara dönüşürken, sarayda yaşayanlar da büyünün etkisi altında kalır. Prens sevmeyi ve sevilmeyi öğrendiği zaman büyü bozulacaktır. Aksi halde ömrünün sonuna kadar korkunç bir canavar olarak yaşamak zorunda kalacak olan 'Çirkin', giderek bu gerçeği kabullenmeye başlar ta ki karşısına 'Güzel' çıkana dek."
- "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor"
Erdoğan Hasan Cengiz'in yazıp yönettiği "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor" adlı oyun, 30 Nisan Salı günü saat 11.00 ve 14.00'te, SDKM Oda Tiyatrosu'nda izlenebilecek.
Oyunun konusu şöyle:
"Hacivat Karagöz'den kendine bir iş bulmasını ister. Bunun üzerine Karagöz, kendine odunculuk işini uygun görür ve ormana ağaçları kesmek için yola çıkar. Hacivat, Karagöz'ün bilinçsizce doğaya zarar vermesine mani olmak ister fakat engel olamaz. Hacivat, mahalle esnafı ve çocuklarla anlaşarak, Karagöz'e kurmaca bir oyun oynar. Karagöz, hatasını anlayarak, ormanların ve ağaçların canlıların yaşamındaki önemini kavrar."
Okuyucu Yorumları 0 yorum