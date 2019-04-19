Kocaeli'de kültür-sanat

SDKM Büyük Sahne'de 25 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de, 26 Nisan Cuma günü saat 20.00'de, 27 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te ve 20.00'de seyirciyle buluşacak oyunun konusu ise şöyle:

John Steinbeck'in yazdığı "Fareler ve İnsanlar" oyununun çevirisini Zeynep Avcı, yönetmenliğini ise Aydın Sigalı yaptı.

Sanatçı Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği, çok farklı bir reji anlayışıyla tek başına sahnelediği "Kurdele ya da Artı Sonsuz" adlı oyun, SDKM Oda Tiyatrosu'nda 24 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

"Hayatlarını kazanabilmek için sürekli çiftliklerde çalışan iki yakın arkadaş George ve Lennie'nin hayali, bir çiftliğe sahip olabilmek ve kendi yaşamlarını kurmaktır. Yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken aniden gelişen bir olay, onları bu durumdan mahrum bırakır."

- "Güzel ile Çirkinin Müzikali"

Marie de Beaumont tarafından yazılan "Güzel ile Çirkinin Müzikali" oyununun uyarlamasını ve yönetmenliğini Ersin Ayhan üstlendi.

Sahne arkasındaki kadronun yanı sıra 10 oyuncunun rol aldığı eser, "Uykudan Önce Tiyatro" projesiyle izleyici karşısına çıkacak.

SDKM Büyük Sahne'de 28 Nisan Pazar günü saat 14.00'te izleyiciyle buluşacak oyunda, söz ve müzikleri Gürkan Çakıcı'ya ait 23 şarkı yer alacak.

Sadece çocukların değil, büyüklerin de izlemesi gerektiği belirtilen oyunun konusu ise şöyle:

"Büyük ve güzel bir şatoda yaşayan, yakışıklılığıyla övünen kendini beğenmiş prens, yapılan bir büyü sonrası korkunç bir canavara dönüşürken, sarayda yaşayanlar da büyünün etkisi altında kalır. Prens sevmeyi ve sevilmeyi öğrendiği zaman büyü bozulacaktır. Aksi halde ömrünün sonuna kadar korkunç bir canavar olarak yaşamak zorunda kalacak olan 'Çirkin', giderek bu gerçeği kabullenmeye başlar ta ki karşısına 'Güzel' çıkana dek."