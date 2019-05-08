Kocaeli'de kültür-sanat

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

Marie de Beaumont'un kaleme aldığı "Güzel ile Çirkin'in Müzikali" oyunu, SDKM Büyük Sahne'de 12 Mayıs saat 14.00'te, 15 Mayıs saat 11.00'de izleyiciyle buluşacak.

"Hayatlarını kazanabilmek için sürekli çiftliklerde çalışan iki yakın arkadaş George ve Lennie'nin hayali, bir çiftliğe sahip olabilmek ve kendi yaşamlarını kurmaktır. Yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken aniden gelişen bir olay, onları bu durumdan mahrum bırakır."

Çevirisini Zeynep Avcı'nın yaptığı, yönetmenliğini ise Aydın Sigalı'nın üstlendiği oyunun konusu şöyle:

John Steinbeck'in yazdığı "Fareler ve İnsanlar" oyunu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de 10 Mayıs saat 20.00'de, 11 Mayıs saat 15.00 ve 20.00'de izlenebilecek.

Sadece çocukların değil, büyüklerin de izlemesi gerektiği belirtilen oyunun konusu ise şöyle:

"Büyük ve güzel bir şatoda yaşayan, yakışıklılığıyla övünen kendini beğenmiş prens, yapılan bir büyü sonrası korkunç bir canavara dönüşürken sarayda yaşayanlar da büyünün etkisi altında kalır. Prens sevmeyi ve sevilmeyi öğrendiği zaman büyü bozulacaktır. Aksi halde ömrünün sonuna kadar korkunç bir canavar olarak yaşamak zorunda kalacak olan 'Çirkin', giderek bu gerçeği kabullenmeye başlar ta ki karşısına 'Güzel' çıkana dek."

- "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor"

"Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor" oyunu, 14 Mayıs saat 11.00 ve 14.00'te, SDKM Oda Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Erdoğan Hasan Cengiz'in yazıp yönettiği oyunun konusu şöyle:

"Hacivat, Karagöz'den kendine bir iş bulmasını ister. Bunun üzerine Karagöz, kendine odunculuk işini uygun görür ve ormana ağaçları kesmek için yola çıkar. Hacivat, Karagöz'ün bilinçsizce doğaya zarar vermesine mani olmak ister fakat engel olamaz. Hacivat, mahalle esnafı ve çocuklarla anlaşarak, Karagöz'e kurmaca bir oyun oynar. Karagöz, hatasını anlayarak, ormanların ve ağaçların canlıların yaşamındaki önemini kavrar."

