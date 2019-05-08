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Kocaeli'de kültür-sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, mayıs ayında "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor", "Fareler ve İnsanlar" ve "Güzel ile Çirkin'in Müzikali" oyunları sahnelenecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, mayıs ayında 3 oyun seyirciyle buluşacak.

John Steinbeck'in yazdığı "Fareler ve İnsanlar" oyunu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de 10 Mayıs saat 20.00'de, 11 Mayıs saat 15.00 ve 20.00'de izlenebilecek.

Çevirisini Zeynep Avcı'nın yaptığı, yönetmenliğini ise Aydın Sigalı'nın üstlendiği oyunun konusu şöyle:

"Hayatlarını kazanabilmek için sürekli çiftliklerde çalışan iki yakın arkadaş George ve Lennie'nin hayali, bir çiftliğe sahip olabilmek ve kendi yaşamlarını kurmaktır. Yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken aniden gelişen bir olay, onları bu durumdan mahrum bırakır."

- "Güzel ile Çirkin'in Müzikali"

Marie de Beaumont'un kaleme aldığı "Güzel ile Çirkin'in Müzikali" oyunu, SDKM Büyük Sahne'de 12 Mayıs saat 14.00'te, 15 Mayıs saat 11.00'de izleyiciyle buluşacak.

Uyarlamasını ve yönetmenliğini Ersin Ayhan'ın üstlendiği oyunda, sahne arkasındaki kadronun yanı sıra 10 oyuncu rol alıyor.

"Uykudan Önce Tiyatro" projesiyle izleyici karşısına çıkacak oyunda, söz ve müzikleri Gürkan Çakıcı'ya ait 23 şarkı yer alacak.

Sadece çocukların değil, büyüklerin de izlemesi gerektiği belirtilen oyunun konusu ise şöyle:

"Büyük ve güzel bir şatoda yaşayan, yakışıklılığıyla övünen kendini beğenmiş prens, yapılan bir büyü sonrası korkunç bir canavara dönüşürken sarayda yaşayanlar da büyünün etkisi altında kalır. Prens sevmeyi ve sevilmeyi öğrendiği zaman büyü bozulacaktır. Aksi halde ömrünün sonuna kadar korkunç bir canavar olarak yaşamak zorunda kalacak olan 'Çirkin', giderek bu gerçeği kabullenmeye başlar ta ki karşısına 'Güzel' çıkana dek."

- "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor"

"Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor" oyunu, 14 Mayıs saat 11.00 ve 14.00'te, SDKM Oda Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Erdoğan Hasan Cengiz'in yazıp yönettiği oyunun konusu şöyle:

"Hacivat, Karagöz'den kendine bir iş bulmasını ister. Bunun üzerine Karagöz, kendine odunculuk işini uygun görür ve ormana ağaçları kesmek için yola çıkar. Hacivat, Karagöz'ün bilinçsizce doğaya zarar vermesine mani olmak ister fakat engel olamaz. Hacivat, mahalle esnafı ve çocuklarla anlaşarak, Karagöz'e kurmaca bir oyun oynar. Karagöz, hatasını anlayarak, ormanların ve ağaçların canlıların yaşamındaki önemini kavrar."

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