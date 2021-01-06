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Kocaeli’de kumarhaneye çevrilen apartman dairesine baskın

06.01.2021 23:13 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir apartmanda kumarhaneye çevrilen direye yapılan baskında suçüstü yakalan 33 kişiye ceza kesildi.Olay 23.30 sıralarında İzmit Veli Ahmet Mahallesi’nde bir apartmanın 6.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir apartmanda kumarhaneye çevrilen direye yapılan baskında suçüstü yakalan 33 kişiye ceza kesildi.
Olay 23.30 sıralarında İzmit Veli Ahmet Mahallesi’nde bir apartmanın 6. Katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Polis ekiplerince inceleme yapılan daire içinde 33 kişinin bulunduğu ve 5 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise E.S. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kumar oynayan 5 kişiye ve şahıslara yer temin eden H.E. adlı şahsa “Kumar oynanması için yer ve İmkan Sağlama” suçundan işlem yapıldı.
Baskında daire içinde bulunan 33 kişiye ise korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

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