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Kocaeli’de kumarhaneye çevrilen kahvehaneye polis baskını

30.12.2020 13:44 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kahvehaneye düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 27 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kahvehaneye düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 27 kişi hakkında cezai işlem uygulandı. Baskında üzerinde uyuşturucu ile yakalan bir kişi hakkında da tahkikat başlatıldı.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde üzerinde bir adresin 2. katında kumar oynatıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine ekipler, adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında kahvehane içinde kumar oynadığı tespit edilen 27 kişi hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, kaçak kumarhanede yakalanan C.Ş. isimli bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. C.Ş. isimli şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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