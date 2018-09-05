Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle altın bilezik çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadından biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, iş yerinde yaptığı akşam sayımında yaklaşık 30 bin lira değerinde 5 altın bileziğin eksik olduğunu tespit eden kuyumcu O.A, polise müracaat etti.
İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, önceden benzer suçlardan kayıtları bulunan A.Y. (65) isimli kadın ve yanındaki F.G'nin (59) iş yeri sahibini oyalayarak "tırnakçılık" yöntemiyle bilezikleri çaldığını tespit etti.
Polis, şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin plakasını belirleyerek, aracı Anadolu Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkisinde durdurdu.
Otomobilde bulunan A.Y. ile F.G'yi gözaltına alan polis, otomobilde bulunmayan A.Y'nin gelini olduğu öğrenilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y'nin, benzer suçlardan 30’un üzerinde kaydı olduğu, 5 ilde gerçekleştirdiği yankesicilik olayından dolayı 20 farklı dosyadan arandığı, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası ile 8 bin 100 TL adli para cezası bulunduğu öğrenildi.
A.Y.'nin İstanbul polisi tarafından yaklaşık 5 yıldır arandığı öğrenildi.
Diğer şüpheli F.G'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu, A.Y. ile gelinini olay anında araçla beklediği, suç işlemelerine yardım ettiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada şüpheli A.Y'nin, sevki sırasında Roman havası oynamaya çalıştığı görüldü.
Şüphelilerden A.Y. tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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