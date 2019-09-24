HABER

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 08:19 | Son Güncelleme

100 karayolunda makaslayan tır kazaya karışarak tünel girişini trafiğe kapattı.

100 karayolunda makaslayan tır kazaya karışarak tünel girişini trafiğe kapattı. Bir başka tırın da karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza sabak 06.30 sıralarında İzmit D-100 Karayolu Seka Tüneli girişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. idaresindeki 39 BE 245 plakalı tır, Seka Tünel girişinde kontrolden çıkarak yol ortasındaki işaret direğine çarptıktan sonra makaslayarak yol ortasında kaldı. Makaslayan tıra, arkadan gelen İ.Y. idaresindeki 34 ZT 6016 plakalı bir başka tır çarpınca yol tamamen trafiğe kapandı. Kazada işaret direğine çarparak makaslayan tırın sürücüsü E.A. araç içinde sıkışarak yaralandı.

2 tır çarpıştı sürücü araçta sıkıştı
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü E.A., ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tamamen trafiğe kapanan D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı.

Tamamen kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu
Trafiğe kapanan yolda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Seka Tünel girişinde kaza yapan tır nedeniyle kapanan yolda araçların kaldırılmasını bekleyen trafikteki diğer araçların tamamen durduğu görünüyor. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yolda ulaşım zaman zaman yan yoldan veriliyor.

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kocaeli’de makaslayan tır D-100’ü trafiğe kapattı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı!

Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.