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  4. Kocaeli’de marketin deposu alevlere teslim oldu

Kocaeli’de marketin deposu alevlere teslim oldu

04.12.2020 14:25 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan market deposu, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü.Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan market deposu, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü.
Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Depodan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Depoda maddi hasara neden olan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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