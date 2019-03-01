Kocaeli’de merkezli FETÖ operasyonunda 11 şahıs adliyede

FETÖ/PDY örgütünün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan ve içerisinde mahrem ağabeylerin de olduğu 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmada 10 askeri personel ile 5 mahrem ağabey hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliğince Kocaeli merkezli İstanbul, Balıkesir, İzmir, Sivas ve Aydın’da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan görevden geçici uzaklaştırılmış olan 1 binbaşı, görevinden istifa etmiş olan 1 üsteğmen, 7 astsubayın olduğu 10 askeri personel ile 1 mahrem ağabey işlemleri için emniyete getirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 11 şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

