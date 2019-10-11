Kocaeli'de metal pirinç yüklü kamyonun çalınması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eylül ayında metal pirinç yüklü kamyonun çalınmasına ilişkin 11 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Eskihisar yolunda, 3 Eylül'de 1 milyon 150 bin lira değerinde 30 ton sarı renkli metal pirinç yüklü 16 AAB 646 plaka kamyonun çalınmasıyla ilgili çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli plakalı bir otomobille Tekirdağ Çorlu'da da yemeklik yağ yüklü kamyonun çalındığı bilgisine ulaştı.

Polis, iki kamyonu çalanların aynı kişiler olabileceğini değerlendirerek, soruşturmayı derinleştirdi.

Polis ekipleri, İstanbul Tuzla'da bir yemek fabrikasının önünde bulunduğunu tespit ettikleri söz konusu kamyonu takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla kamyona ve yağlara el konuldu. Daha sonra yağlar ve kamyon, sahiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri, kamyonları çalan ve çalıntı ürünleri satın aldığı belirlenen şüpheliler C.G, Z.K, H.M, A.M. B, S.G, K.K, E.S, E.B, C.B, İ.Ö. ve Elif K'yi İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.