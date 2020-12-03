Kocaeli’de mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir mezarlıkta 24 yaşında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset bulundu.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde mezarlığın yanında bulunan sokakta yürüyüş yapan vatandaşlar, mezarlığın içerisinde bir kişinin hareketsizce yattığını gördü. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cesedin 24 yaşındaki bir gence ait olduğu belirlendi

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hareketsizce yatarken bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde cesedin İbrahim Saçan (24) isimli bir gence ait olduğu belirlendi.

Morga kaldırıldı

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset cenaze aracı ile Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Saçan’ın ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi incelemelerinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

