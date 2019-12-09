HABER

Kocaeli'de midibüs ile tanker çarpıştı: 27 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

Kocaeli'de midibüs ile tanker çarpıştı: 27 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün tankerle çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erhan B'nin kullandığı 41 J 0046 plakalı yolcu midibüsü ile Mehmet Y. yönetimindeki 41 YR 417 plakalı tanker, D-605 otogar mevkisi yan yolda çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bazı yolcular, devrilen midibüsten itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile 25 yolcu, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, bölgede kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açma çalışması devam ediyor.

Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda gençlere manevi danışmanlık ve din hizmeti sunulacakGençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda gençlere manevi danışmanlık ve din hizmeti sunulacak
Su yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralıSu yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü Kaza tanker yaralı

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Uludağ'da kaybolan dağcılar aranıyor... Çalışmalar montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

Uludağ'da kaybolan dağcılar aranıyor... Çalışmalar montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

Yanlışlıkla öldüğü söylenmişti... O polisin eşi "kasten öldürmeden" tutuklandı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Bursa’da inanılmaz kaza

Bursa’da inanılmaz kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.