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Kocaeli'de midibüsün devrilmesiyle ölen ortaokul öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

Kocaeli'de midibüsün devrilmesiyle ölen ortaokul öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı Haber-Kamera İsmail AKKAYA KONYA DHA))Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lastiği patlayan midibüsün devrilmesiyle 16 kişinin yaralandığı kazada, yaşamını yitiren 2 kişiden ortaokul öğrencisi Necati Enes Solak (13), memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'de midibüsün devrilmesiyle ölen ortaokul öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı Haber-Kamera İsmail AKKAYA KONYA DHA))Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lastiği patlayan midibüsün devrilmesiyle 16 kişinin yaralandığı kazada, yaşamını yitiren 2 kişiden ortaokul öğrencisi Necati Enes Solak (13), memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Polis memuru babası Muhammet Fatih Solak, cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Aksaray'dan İstanbul'daki bir programa katılacak öğrencileri taşıyan midibüsün Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpıp devrilmesiyle 16 kişi yaralandı. Aksaray 19 Mayıs Ortaokul öğrencisi Necati Enes Solak (13) ile öğretmen Tufan Baydan (28) yaşamını yitirdi. Necati Enes Solak'ın, cenazesi yapılan otopsinin ardından Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru babası Muhammet Fatih Solak'a teslim edildi. Necati Enes Solak'ın cenazesi bugün memleketi Konya'da Hacı Veyis Camii'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Ak Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve yakınları katıldı. Baba Muhammet Fatih Solak, oğlunu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

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