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  4. Kocaeli’de milyonlarca bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kocaeli’de milyonlarca bandrolsüz makaron ele geçirildi

13.03.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı operasyonda 4 milyon 500 bin adet bandrolsüz makaron ve tütün ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 12 Mart tarihinde Osmangazi Köprüsünde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı operasyonda 4 milyon 500 bin adet bandrolsüz makaron ve tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 12 Mart tarihinde Osmangazi Köprüsünde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 300 koli içerisinde toplam 3 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Ekipler tarafından aynı gün Körfez ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta da arama yapıldı. Aramalarda 154 koli içerisinde toplam 1 milyon 540 bin adet bandrolsüz boş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 230 adet sökülmüş TAPDK Bandrolü ele geçirildi.
Olaylar ile ilgili 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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