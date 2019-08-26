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Kocaeli'de minibüsten düşerek ölen kadın defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:36 | Son Güncelleme

Kocaeli'de minibüsten düşerek ölen kadın defnedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, seyir halindeki yolcu minibüsünden düşerek hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, 9 Ağustos'ta kapısı açık yolcu minibüsünden düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Nafiye Şahin'in (43) cenazesi, Lütfiye Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alındıktan sonra Şahin'in cenazesi, Lütfiye Camisi'nde kılınan namazın ardından aynı yerdeki mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine, Şahin'in yakınlarının yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Lütfiye Mahallesi'nden Gölcük'e gitmek için O.Ş'nin kullandığı 41 J 3237 plakalı yolcu minibüsüne binen Nafiye Şahin, aracın açık kapısından yola düşerek ağır yaralanmış, kadın kaldırıldığı İzmit'teki özel hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan minibüs şoförü O.Ş, adliyeye sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
defin Gölcük Kocaeli nafiye şahin

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