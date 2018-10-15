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Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 22:49 | Son Güncelleme

Gölcük ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı minibüsün altında kalan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde minibüsün çarptığı yaşlı adam vefat etti.

Alınan bilgiye göre, M.D. (16), babasına ait 34 BU 7330 plakalı minibüsle geri giderken karşıya geçmeye çalışan Saffet Keskinoğlu'na (72) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüsün altında kalan Keskinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan M.D, bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşlı adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gölcük Kaza yaşlı adam

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