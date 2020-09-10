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  4. Kocaeli’de MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli’de MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 08:22 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde firari 2 FETÖ üyesi, polis ve MİT’in ortak çalışması sonucunda düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’nin faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT tarafından yapılan ortak çalışma neticesinde firari 2 örgüt üyesinin Kocaeli’nin İzmit ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde firari 2 FETÖ üyesi, polis ve MİT’in ortak çalışması sonucunda düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’nin faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT tarafından yapılan ortak çalışma neticesinde firari 2 örgüt üyesinin Kocaeli’nin İzmit ilçesinde saklandığı tespit edildi. Şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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