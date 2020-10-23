HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de mobilya atölyesi yandı binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kocaeli’de mobilya atölyesi yandı binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 01:03 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyenin bulunduğu binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yangın 23.00 sıralarında Gebze Arapçeşme Mahallesi’nde Şehit Oktay Kaya Caddesi’nde bulunan bir binanın altındaki mobilya mağaza atölyesinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyenin bulunduğu binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın 23.00 sıralarında Gebze Arapçeşme Mahallesi’nde Şehit Oktay Kaya Caddesi’nde bulunan bir binanın altındaki mobilya mağaza atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mobilya atölyesinde sobaya atılan parça tahtalardan çıkan kıvılcımlar, atölyedeki mobilyaları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangında oluşan dumanı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hızla büyüyen yangında atölyenin bulunduğu binada dumandan etkilenen 2 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye aracı merdiveni ile binada mahsur kalanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandıBir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Spotify kapanıyor mu?Spotify kapanıyor mu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt
İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt
Cezaevinde şüpheli ölüm! Başsavcılık'tan açıklama
Cezaevinde şüpheli ölüm! Başsavcılık'tan açıklama
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
'Türkiye ile ilgili bilgim 7 yıl evveline ait'
'Türkiye ile ilgili bilgim 7 yıl evveline ait'
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Berlin'de camiye düzenlenen polis baskınına kınama
Polis camiyi basmıştı! Türkiye'den sert tepki
Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var
Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var
Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Osmaniye’de ilkokul öğrencisinde koronavirüs çıktı! 13 öğrenci karantinaya alındı
İlkokul öğrencisinde koronavirüs çıktı! 13 öğrenci karantinaya alındı
Otobüste taciz skandalında yeni gelişme: Muavin tutuklandı
Otobüste taciz skandalına tutuklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.