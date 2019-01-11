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Kocaeli'de motosiklet temizlik aracına çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 03:13 | Son Güncelleme

İzmit ilçesinde yol temizleme aracına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasında bulunan nişanlısı yara almadan kurtuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol temizleme aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi D-100 kuzey yan yolda Ankara istikametinde seyreden Uğur Türkyılmaz'ın (31) kullandığı 41 AH 138 plakalı motosiklet, Adalet Köprüsü'ne 200 metre kala, Ahmet B. idaresindeki 34 ST 5945 plakalı yol temizlik aracına arkadan çarptı.

Kaskı olmayan sürücü kafasını temizlik aracına çarparak ağır yaralanırken arkasında bulunan nişanlısı Serpil A. (26) kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerine gelen Türkyılmaz'ın yakınları ve nişanlısı sinir krizi geçirdi.

Türkyılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yol temizleme aracının sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle yan yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
izmit Kocaeli Trafik Kazası 1 ölü

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