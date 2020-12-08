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Kocaeli’de motosikleti ile kaza yapan şahıs hayatını kaybetti

08.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de motosikleti ile kaza yapan şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde motosikletiyle bir otomobile çarpan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesi D-130 karayolu üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde motosikletiyle bir otomobile çarpan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesi D-130 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-130 karayolu Gölcük istikametinde motosikleti ile seyir halinde olan Muharrem Hicri Akgüneş, bir otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Akgüneş, başından aldığı darbe ile ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Akgüneş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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