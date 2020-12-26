Kocaeli’de mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir binanın ardiyesinde bulunan mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Koaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Bülbül Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın A. isimli vatandaşın yaşadığı binanın giriş katında bulunan ardiyesindeki mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sırasında ardiyede bulunan Aydın A. ve Coşkun A., yaralandı.

Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın A. ve Coşkun A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlama neticesinde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

