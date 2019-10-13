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Kocaeli'de narkotik uygulaması: 12 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 18:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'de narkotik uygulaması: 12 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gerçekleştirilen narkotik uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulama kapsamında Kocaeli'de 236 personelin katılımıyla çalışma yapıldı.

Uygulamalarda 117 metruk bina, 106 park ve bahçe, 280 araç kontrol edildi. 2 bin 598 kişinin GBT'si yapıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 4 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
narkotik uyguyalaması

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