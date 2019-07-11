HABER

Kocaeli'de NATO petrol boru hattından hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:14 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde NATO petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tepecik Mahallesi eski İstanbul yolu mevkisinde NATO petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler olay yerine gittiklerinde terk edilmiş halde boru hattına bağlanmış bir düzenek ve hırsızlık olayında kullanılan kamyonet buldu.

Jandarma ekiplerince Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, olaya karıştığı tespit edilen M.A, Y.A, V.A, H.M. ve F.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Uyuşturucu operasyonunda şüphelinin evinden çocuk pornosu çıktıUyuşturucu operasyonunda şüphelinin evinden çocuk pornosu çıktı
İnegöl’ün gelecek 5 yılı planlanıyorİnegöl’ün gelecek 5 yılı planlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
petrol boru hattı

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu! AK Parti, CHP ve HDP'den birer isim

RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu!

Antalya'da tur midibüsü devrildi! Çok sayıda Rus turist yaralı

Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Muğla'dan bir üzücü haber daha! Fethiye'de yangın

Muğla'dan bir kötü haber daha!

Hükümlülere en anlamlı ceza

Hükümlülere en anlamlı ceza

Batman'da teröristlerin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı!

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.