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Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 9 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Dalca Sapağı’nda meydana geldi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 9 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Dalca Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yoldan İzmit-Kandıra yoluna çıkan Ceyhun Çapar idaresindeki 34 PE 1066 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halinde olan Şaban T. yönetimindeki 41 P 5466 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ceyhun Çapar araç içerisinde sıkışırken, servis sürücüsü Şaban T. ile servisteki Melike G. isimli kadın ve 7 öğrenci yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Çapar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğrenci servisinde bulunan yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ceyhun Çapar’ın cenazesi ise Kandıra Asri Mezalığı’na kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kocaeli’de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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