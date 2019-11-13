Kocaeli’de öğretmeni bıçaklayarak öldüren öğrenciye 24 yıl hapis istemi

25 liralık bıçakla katil oldu

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamedeki ifadesine aldığı disiplin cezasının haksız yere verildiğini düşünen F.Ç.’nin müdür başyardımcısı ve disiplin kurulu başkanı Necmeddin Kuyucu’ya husumet beslediğini, kendisini korumak amacıyla 1 hafta önce de 25-30 liraya hatırlamadığı bir yerden bıçak aldığı belirtildi. Çantasında bıçak olduğu halde Kuyucu’nun odasına giren F.Ç.’nin sandalyeye oturarak ’Bu okuldan gideceğim’ demesinin arından, izin almadan oturduğu için kendisine kızan Kuyucu’nun ’Sen kimsin?’ diye kızdığını, kulağını çekeceğini ya da yüzünü iteceğini sanarak sol eliyle onun elini desteklediğini, bunun üzerine Kuyucu’nun kendisine ’Sen hocana karşı mı geliyorsun?’ dediğinde de kendisini kaybederek öğretmenlerin olduğu odada bıçağı boğazına dayadığını söyledi. İfadenin devamında kendini kaybettiğini belirten F.Ç., kaç kere bıçak darbesi vurduğunu hatırlamadığını, herhangi bir madde kullanmadığını, psikolojik rahatsızlığının da olmadığını ve çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.