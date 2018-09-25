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Kocaeli'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 15:57 | Son Güncelleme

Çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, "tehdit", "taksirle yaralama" gibi suçlardan aranan 4 kişi yakalanırken, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Uygulamada, 85 araç sürücüsüne 31 bin 237 lira ceza uygulandı, bir araç trafikten men edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim-öğretim döneminde okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya, Asayiş, Çocuk, TEM, Narkotik, Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlükleri bünyesinde 131 ekip ve 511 personel katıldı.

Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde okul servis araçları, şoförleri ve rehber personele yönelik denetleme ve kontroller yapıldı. Bu kapsamda, 459'u okul servis aracı olmak üzere 643 araç kontrol edildi, bu araçlardan 85'inin sürücüsüne toplam 31 bin 237 lira ceza uygulandı, bir araç ise trafikten men edildi.

İldeki tüm ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki 203 okul çevresi ve 225 umuma açık yer denetlendi. Bir internet kafeye ve 2 kıraathaneye ruhsatı bulunmamasından idari işlem uygulandı.

Uygulamada bin 594 kişi sorgulanırken, "tehdit", "taksirle yaralama" gibi suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. Bir ruhsatsız tabanca ele geçirilen uygulamada, bir kişiye "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun"a muhalefetten adli işlem yapıldı.

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