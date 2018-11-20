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Kocaeli'de, okulun 3. katından düşen öğrenci öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 21:29 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, okulun 3. katından düşen öğrenci öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde okulunun 3. katından düşen lise 1. sınıf öğrencisi öldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir lisenin 1. sınıf öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu (14), okulun 3. katındaki sınıfının açık penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zülfikaroğlu, Gölcük Necati Çelik Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zülfikaroğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gölcük Kocaeli öğrenci

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