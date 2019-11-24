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Kocaeli'de öldürülen Necmeddin öğretmenin ailesi 24 Kasım'ı hüzünlü geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:06 | Son Güncelleme

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Gülay Kuyucu, Kocaeli'de nisan ayında öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı eşi Necmeddin Kuyucu'nun olmadığı ilk Öğretmenler Günü'nü buruk yaşıyor - Gülay Kuyucu: - "Mesai kavramı yoktu. Öğrencilerine içtenlikle ve babacan davranırdı. Çocuklarına iyi bir baba, öğrencilerine yeri geldiğinde arkadaş, yeri geldiğinde rehber, yeri geldiğinde iyi bir öğretmen olmuştur. Fedakardı ve merhametliydi. Bunu hak etmiyordu."

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Gülay Kuyucu, Kocaeli'de nisan ayında öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı eşi Necmeddin Kuyucu'nun olmadığı ilk Öğretmenler Günü'nün hüznünü yaşıyor.

Öğretmen Gülay Kuyucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdür yardımcısı eşinin 2 Nisan'da okulda öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, bu olaydan sonra zor bir süreç geçirdiklerini ve bunu atlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaşanılması istenmeyen bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Kuyucu, çocukları 17 yaşındaki Yiğit, 10 yaşındaki Alp ve 1,5 yaşındaki Ahsen'in toparlanması açısından zor zamanlar geçirdiklerini kaydetti.

Kuyucu, inanma ve dini duyguları olmasa bu durumun atlatılmasının güç olduğunu dile getirerek, "Kadere inanan insanlarız. En büyük desteğimiz, Rabbimize olan inancımız. Çocuklar açısından da psikolojik destek alıyoruz. Sağ olsun öğretmenlerimiz, bize yardımcı oluyorlar. Bunun haricinde çocuklarım da inançlı. Birlikte kenetlenerek, anlatılması zor bir durum ama inşallah atlatacağız." ifadesini kullandı.

- "Fedakardı ve merhametliydi. Bunu hak etmiyordu"

Eşi Necmeddin öğretmenin çok fedakar biri olduğunu anlatan Kuyucu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisini eğitime adamış birisiydi. Ahlaki değerlere önem verirdi. En son zamanlarda 'Bu dünyanın çivisi çıkmış' sözünü sıkça tekrarlardı. Bu anlamda elinden gelen herşeyi yapardı. Sözün bittiği yerdeyim. Mesai kavramı yoktu. Öğrencilerine içtenlikle ve babacan davranırdı. Çocuklarına iyi bir baba, öğrencilerine yeri geldiğinde arkadaş, yeri geldiğinde rehber, yeri geldiğinde iyi bir öğretmen olmuştur. Fedakardı ve merhametliydi. Bunu hak etmiyordu."

Kuyucu, Necmeddin öğretmenin çocuklarına da öğrencilerine yaptığı gibi öğütlerde bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tek söylediği şey; "İyi bir insan olun. Hayatınızı bir şekilde idame ettirebilirsiniz, meslek sahibi olursunuz ama öncelikle iyi bir insan olmaya çalışın' derdi. İnşallah bu okul ve onun adına yaptırılan kütüphane eşim için sadakai cariye olur. Teşekkür ediyorum bunu düşünüp yapanlara. Buraya zaten girme cesaretinde bulunamamıştım."

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24 Kasım Öğretmenler Günü bıçaklı saldırı Gülay Kuyucu Kocaeli Necmeddin Kuyucu

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