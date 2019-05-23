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Kocaeli'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 21:12 | Son Güncelleme

Kocaeli'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Kartepe yönüne seyreden Asaf Saner (57) idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmaları nedeniyle yükseltilen bankete çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Saner ile eşi Ayten Saner, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hafif şekilde yaralanan Ayten Saner'e ise sağlık ekipleri gerekli müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli otomobil trafik kazası

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