Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yediemin otoparkında bulunan araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yediemin otoparkında bulunan araçların şasi numaralarının değiştirilerek satıldığı yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı.
Teknik takip sonucu şüphelilerin isim ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Şüphelilerin, Gebze'deki yediemin otoparklarında icralık araçların plaka ve şasi numaralarını değiştirerek, ihale yolu ile sattıkları iddia edildi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.
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