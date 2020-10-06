Kocaeli’de otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1966 Sokak ile Gençlik Caddesi’nin birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan Subaşı yönetimindeki 41 UP 692 plakalı Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Vural Sayılgan yönetimindeki 41 UA 078 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü aracın içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından araç içerisinden çıkartılan Vural Sayılgan, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

