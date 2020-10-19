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Kocaeli’de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 16:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile servis minibüsü çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 941/1 sokak ile 945 sokak kesişiminde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile servis minibüsü çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 941/1 sokak ile 945 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 41 P 5467 plakalı servis minibüsü ile A.E. yönetimindeki 34 BDP 992 plakalı Dacia marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında servis minibüsü içerisinde yolcu olarak bulunan H.S., Z.G., A.Ö., İ.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin buradaki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansa alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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